رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يعلن اعتزامه نشر تسجيل

رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يعلن اعتزامه نشر تسجيلات صوتية للقاءات سرية بين عبد الحميد وإبراهيم الدبيبة وبالقاسم وصدام حفتر في منزل سفير #ليبيا لدى #الأردن عبدالباسط البدري. #ليبيا_برس