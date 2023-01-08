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رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يعلن اعتزامه نشر تسجيل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بـ #واشنطن فيصل الفيتوري يعلن اعتزامه نشر تسجيلات صوتية للقاءات سرية بين عبد الحميد وإبراهيم الدبيبة وبالقاسم وصدام حفتر في منزل سفير #ليبيا لدى #الأردن عبدالباسط البدري. #ليبيا_برس

2023-01-08 20:40:37

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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