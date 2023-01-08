مصادر: طائرة خاصة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي وم

مصادر: طائرة خاصة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي ومحمود بن رجب وعبد الله الطرابلسي، غادرت مطار معيتيقة قبل نصف ساعة متجهة إلى الأردن.
– قادة المجموعات المسلحة في طرابلس اتجهوا للقاءصدام حفتر في عمان.
– هذا الاجتماع هو الثاني لقادة المجموعات المسلحة خلال شهر مع صدام حفتر.
– اللقاءات تجري في إطار تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي.
– الاجتماعات الجارية تهدف لدعم حل مجلسي الدولة والنواب، وإجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.
– الدبيبة من مصلحته حل المجلسين الذين يسعيان لإسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته.
– حفتر كان يتجه لإعلان حل المجلسين وتفعيل الإدارة الذاتية للمنطقتين الشرقية والجنوبية في خطاب #بنغازي الأخير لكنه غير فحوى الخطاب في اللحظات الأخيرة بتعليمات خارجية.
– حفتر أصبح مقتنعًا بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على إلغاء شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية من القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس
2023-01-08 21:33:48
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