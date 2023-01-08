مصادر: طائرة خاصة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي وم

مصادر: طائرة خاصة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي ومحمود بن رجب وعبد الله الطرابلسي، غادرت مطار معيتيقة قبل نصف ساعة متجهة إلى الأردن.

صدام حفتر في عمان.

– هذا الاجتماع هو الثاني لقادة المجموعات المسلحة خلال شهر مع صدام حفتر.

– اللقاءات تجري في إطار تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي.

– الاجتماعات الجارية تهدف لدعم حل مجلسي الدولة والنواب، وإجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.

– الدبيبة من مصلحته حل المجلسين الذين يسعيان لإسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته.

– حفتر كان يتجه لإعلان حل المجلسين وتفعيل الإدارة الذاتية للمنطقتين الشرقية والجنوبية في خطاب #بنغازي الأخير لكنه غير فحوى الخطاب في اللحظات الأخيرة بتعليمات خارجية.

– حفتر أصبح مقتنعًا بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على إلغاء شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية من القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس