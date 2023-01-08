مصادرنا: الشرطة التركية ألقت القبض على عديل وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللاف

عديل اللافي وزوجته يملكان مدرسة خاصة في اسطنبول يديرها من الباطن شخص ليبي يحمل الجنسية التركية.

مصادرنا: الشرطة التركية ألقت القبض على عديل وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي وزوجته في مدينة #اسطنبول.

المدرسة كشف حوالات مالية تتحرك في حسابات المدرسة وطالب عديل اللافي وزوجته أكثر من مرة بضبط الحسابات دون جدوى.

الشرطة التركية ألقت القبض على المدير واعترف بموضوع التحويلات فتم إلقاء القبض على عديل اللافي وزوجته.

عديل اللافي وزوجته ظلا موقوفين لمدة يومين إلى أن تدخل شخص يُدعى حسام الغويل لدى السلطات التركية وأطلق سراحهم.

حسام الغويل شاب مواليد 1994 وهو سمسار صفقات السلاح بين #ليبيا و #تركيا وزوج سكرتيرة عبدالحميد الدبيبة.

الغويل من أبناء #زليتن وتزوج سكرتيرة الدبيبة التي تكبره بـ7 سنوات منذ 3 أشهر فقط. #ليبيا_برس