صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منز

صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 التابعة لدفاع الدبيبة و ذلك للإطمئنان على صحته عقب خضوعه لكشوفات في #تونس . #ليبيا #المرصد