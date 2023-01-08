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صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منز

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 التابعة لدفاع الدبيبة و ذلك للإطمئنان على صحته عقب خضوعه لكشوفات في #تونس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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