صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منز

صور | طلاب و اعضاء هيئة تدريس مدرسة ( المعمورة المركزية ) في #ورشفانة يزورون منزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 التابعة لدفاع الدبيبة و ذلك للإطمئنان على صحته عقب خضوعه لكشوفات في #تونس . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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