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مصادر صحفية: الشرطة التركية تلقي القبض على عديل “وليد اللافي” وزوجته في مدينة اسطنبول

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل| مصادر صحفية: الشرطة التركية ألقت القبض على عديل وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة “عبدالحميد الدبيبة”  “وليد اللافي” وزوجته في مدينة اسطنبول. 

– عديل اللافي “احمد بادي” وزوجته يملكان مدرسة خاصة في اسطنبول يديرها من الباطن شخص ليبي يحمل الجنسية التركية.

– مدير المدرسة كشف حوالات مالية تتحرك في حسابات المدرسة وطالب عديل اللافي وزوجته أكثر من مرة بضبط الحسابات دون جدوى.

– الشرطة التركية ألقت القبض على المدير واعترف بموضوع التحويلات فتم إلقاء القبض على عديل اللافي وزوجته.

– عديل اللافي وزوجته ظلا موقوفين لمدة يومين إلى أن تدخل شخص يُدعى حسام الغويل لدى السلطات التركية وأطلق سراحهم.

– حسام الغويل شاب مواليد 1994 وهو سمسار صفقات السلاح بين #ليبيا و #تركيا وزوج سكرتيرة عبدالحميد الدبيبة. الوطن

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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