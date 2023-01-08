المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي: – الليبيون بحاجة إلى قاعدة دستورية تعالج أزمة ا

– الليبيون بحاجة إلى قاعدة دستورية تعالج أزمة المراكز القانونية في (باب نظام الحكم)، رقمي (1 و2) لسنة 2021، مع موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة، وليس

أكثر من ذلك.

– الخلاف على مادتين في القاعدة الدستورية عبثاً سياسياً واستخفافاً بالليبيين.

– الانتخابات تعطلت بسبب أزمة المراكز القانونية، وعدم قدرة المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وهو ما يجب أن تعالجه القاعدة الدستورية.

– الفقرة (2) من المادة (10) من القانون نفسه اشترطت ألا يحمل المترشح جنسية أخرى عند ترشحه، كما سمحت المادة (12) من القانون نفسه بترشح العسكريين والمدنيين (شريطة تقديم ما يفيد بتوقفهم عن العمل قبل موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر).

– ما يحصل من اختلاق للجدل هدفه مزيد من الوقت المهدور وتعزيز للانقسام والاصطفاف؛ لذا فإن الحل واضح وبسيط؛ هو الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية.

– النخبة الليبية مطالَبة بممارسة الضغط لتحقيق تطلعات المواطنين لاختيار ممثليهم ومؤسساتهم الوطنية وتحقيق إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.

#ليبيا_24