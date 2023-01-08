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مجموعة الإنقاذ الموحد: – مقتل الطفل السوري عبد الرزاق عيسى علو برصاصة في الرأس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

مجموعة الإنقاذ الموحد:

– مقتل الطفل السوري عبد الرزاق عيسى علو برصاصة في الرأس خلال اشتباكات بمدينة العجيلات

– كان من المقرر أن يكمل طريق لجوئه إلى إحدى الدول الأوروبية انطلاقاً من السواحل الليبية التي باتت إحدى الوجهات التي يقصدها السوريون طلباً للجوء في أوروبا.

– الطفل ينحدر من قرية “احرص” بريف حلب شمالي سوريا، وصل إلى ليبيا منذ نحو شهر.

– تم العثور عليه مرمياً على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في الرأس، فجرى نقله إلى مستشفى “النوران” ليفارق الحياة بعد 3 أيام.

#ليبيا_24

2023-01-09 01:00:04

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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