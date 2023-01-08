مجموعة الإنقاذ الموحد:
– مقتل الطفل السوري عبد الرزاق عيسى علو برصاصة في الرأس خلال اشتباكات بمدينة العجيلات
– كان من المقرر أن يكمل طريق لجوئه إلى إحدى الدول الأوروبية انطلاقاً من السواحل الليبية التي باتتإحدى الوجهات التي يقصدها السوريون طلباً للجوء في أوروبا.
– الطفل ينحدر من قرية “احرص” بريف حلب شمالي سوريا، وصل إلى ليبيا منذ نحو شهر.
– تم العثور عليه مرمياً على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في الرأس، فجرى نقله إلى مستشفى “النوران” ليفارق الحياة بعد 3 أيام.
#ليبيا_24
2023-01-09 01:00:04
1673226004
أضف تعليقـك