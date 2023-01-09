ــ هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين #ليبيا وبعض الدول الأخرى مثل #اليونان و #مصر

محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: مستعدون لبحث ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار بصورة ودّية.

و #قبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ــ بعض الدول تلجأ إلى الحلول الأحادية بدل الحوار والتوافق، رغم أن القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني.

ــ المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من الوصول إلى إنتاج مليار و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2022م.

ــ سيتم استهلاك مليار متر مكعب لاحتياجات الطاقة الداخلية، بينما سيباع فائض الإنتاج بالأسواق الأوربية خاصة في #فرنسا و #إيطاليا و #ألمانيا.

ــ من المتوقع عودة شركات النفط العالمية، لاستئناف عملياتها في البلاد عقب خروجها في 2011، بسبب القوة القاهرة.

ــ هناك مجالات لاستكشاف آبار نفطية جديدة، والحكومة مُضطرة للإسراع بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى الاحتياجات الأوربية واستمرار الحرب الروسية في #أوكرانيا.

ــ الحفريات العلمية أكدت بالفعل أن مخزون النفط والغاز في مياه الشرق الليبي تعادل ذات الكمية من المخزون المتوقع في الجهة الغربية. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)