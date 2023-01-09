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المشري: مجلس النواب كان على النظام فردي فقط واليوم في الوثيقة أصبح هناك قوائم وأ

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

المشري: مجلس النواب كان على النظام فردي فقط واليوم في الوثيقة أصبح هناك قوائم وأحزاب والشيوخ بالفردي فقط.

– وفق الوثيقة مجلس الشيوخ سيكون في #طرابلس والنواب في #بنغازي لإحداث توازن سياسي.

– على كل مترشح في مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50%+1 من الأصوات

– قررنا الاستفتاء على المواد الخلافية حال عدم التوافق عليها لأن الشعب هو مصدر السلطات.

– هناك وثيقة دستورية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي نحو 180 مادة وهي ليست صحيحة

– الوثيقة الدستورية من 198 مادة وموقفنا منها محسوم واللجنة المشكلة من النواب مخولة بحسم الأمر دون تصويت كامل المجلس. #ليبيا_برس

2023-01-09 00:56:32

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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