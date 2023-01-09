المشري: مجلس النواب كان على النظام فردي فقط واليوم في الوثيقة أصبح هناك قوائم وأ

المشري: مجلس النواب كان على النظام فردي فقط واليوم في الوثيقة أصبح هناك قوائم وأحزاب والشيوخ بالفردي فقط. – وفق الوثيقة مجلس الشيوخ سيكون في #طرابلس والنواب في #بنغازي لإحداث توازن سياسي. – على كل مترشح في مجلس

الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50%+1 من الأصوات