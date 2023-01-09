الطائرة الخاصة التابعة لحكومة الدبيبة التي تحمل قادة المجموعات المسلحة من #طرابل

الطائرة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي ومحمود بن رجب وعبد الله الطرابلسي.

الطائرة الخاصة التابعة لحكومة الدبيبة التي تحمل قادة المجموعات المسلحة من #طرابلس هبطت قبل قليل في #الأردن.

– قادة المجموعات المسلحة في طرابلس اتجهوا للقاء صدام حفتر في #عمان.

– هذا الاجتماع هو الثاني لقادة المجموعات المسلحة خلال شهر مع صدام حفتر.

– اللقاءات تجري في إطار تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي.

– الاجتماعات الجارية تهدف لدعم حل مجلسي الدولة والنواب، وإجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.

– الدبيبة من مصلحته حل المجلسين الذين يسعيان لإسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته.

– حفتر كان يتجه لإعلان حل المجلسين وتفعيل الإدارة الذاتية للمنطقتين الشرقية والجنوبية في خطاب #بنغازي الأخير لكنه غير فحوى الخطاب في اللحظات الأخيرة بتعليمات خارجية.

– حفتر أصبح مقتنعًا بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على إلغاء شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية من القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس