الطائرة الخاصة التابعة لحكومة الدبيبة التي تحمل قادة المجموعات المسلحة من #طرابل

الطائرة الخاصة التابعة لحكومة الدبيبة التي تحمل قادة المجموعات المسلحة من #طرابلس هبطت قبل قليل في #الأردن.
الطائرة على متنها غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي ومحمود بن رجب وعبد الله الطرابلسي.
– قادة المجموعات المسلحة في طرابلس اتجهوا للقاء صدام حفتر في #عمان.
– هذا الاجتماع هو الثاني لقادة المجموعات المسلحة خلال شهر مع صدام حفتر.
– اللقاءات تجري في إطار تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي.
– الاجتماعات الجارية تهدف لدعم حل مجلسي الدولة والنواب، وإجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.
– الدبيبة من مصلحته حل المجلسين الذين يسعيان لإسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته.
– حفتر كان يتجه لإعلان حل المجلسين وتفعيل الإدارة الذاتية للمنطقتين الشرقية والجنوبية في خطاب #بنغازي الأخير لكنه غير فحوى الخطاب في اللحظات الأخيرة بتعليمات خارجية.
– حفتر أصبح مقتنعًا بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على إلغاء شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية من القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس
2023-01-09 00:40:02
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