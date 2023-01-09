عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جا

عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جاء بقرار دولي وبترتيبات دولية تختلف عن صيغ الاستقلال في الدول الجارة، وانعكس على مشروع بناء الدولة.

لعدم وضع مشروع اقتصادي أو هوية وطنية منذ اليوم الأول لاستقلال الدولة.

– منذ عام 1978 اختفى دور القطاع الخاص في ليبيا، بسبب تطبيق التجربة الاشتراكية.

– القطاع الخاص كان أقل فسادا في السابق عن الفساد الحالي.

– الصراع على الحكومات مرتبط بعدم مقدرة الدولة على ضبط الموارد وتطبيق السياسات الاقتصادية.

– خلال سنوات الحصار كان هناك عزوف عن تولي المناصب العامة، وهو ما اختلف في فترات الانفراجة. #ليبيا_برس (ندوة حوارية)