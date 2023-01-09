عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جا

عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جاء بقرار دولي وبترتيبات دولية تختلف عن صيغ الاستقلال في الدول الجارة، وانعكس على مشروع بناء الدولة.
– أولوية السلطة في ليبيا تغيرتلعدم وضع مشروع اقتصادي أو هوية وطنية منذ اليوم الأول لاستقلال الدولة.
– منذ عام 1978 اختفى دور القطاع الخاص في ليبيا، بسبب تطبيق التجربة الاشتراكية.
– القطاع الخاص كان أقل فسادا في السابق عن الفساد الحالي.
– الصراع على الحكومات مرتبط بعدم مقدرة الدولة على ضبط الموارد وتطبيق السياسات الاقتصادية.
– خلال سنوات الحصار كان هناك عزوف عن تولي المناصب العامة، وهو ما اختلف في فترات الانفراجة. #ليبيا_برس (ندوة حوارية)
2023-01-09 10:24:39
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