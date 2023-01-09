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عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: استقلال ليبيا جاء بقرار دولي وبترتيبات دولية تختلف عن صيغ الاستقلال في الدول الجارة، وانعكس على مشروع بناء الدولة.

– أولوية السلطة في ليبيا تغيرت لعدم وضع مشروع اقتصادي أو هوية وطنية منذ اليوم الأول لاستقلال الدولة.

– منذ عام 1978 اختفى دور القطاع الخاص في ليبيا، بسبب تطبيق التجربة الاشتراكية.

– القطاع الخاص كان أقل فسادا في السابق عن الفساد الحالي.

– الصراع على الحكومات مرتبط بعدم مقدرة الدولة على ضبط الموارد وتطبيق السياسات الاقتصادية.

– خلال سنوات الحصار كان هناك عزوف عن تولي المناصب العامة، وهو ما اختلف في فترات الانفراجة. #ليبيا_برس (ندوة حوارية)

2023-01-09 10:24:39

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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