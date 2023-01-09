عاجل

صور | ولاية #الجزائر العاصمة تعلن استكمال الاستعدادات بملعب نيلسون مانديلا لحفل

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ولاية #الجزائر العاصمة تعلن استكمال الاستعدادات بملعب نيلسون مانديلا لحفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين ” الشان ” يوم السبت المقبل تليه مباراة الجزائر و #ليبيا . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك