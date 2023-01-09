صور | ولاية #الجزائر العاصمة تعلن استكمال الاستعدادات بملعب نيلسون مانديلا لحفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين ” الشان ” يوم السبت المقبل تليه مباراة الجزائر و #ليبيا . #المرصد