صور | ولاية #الجزائر العاصمة تعلن استكمال الاستعدادات بملعب نيلسون مانديلا لحفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين ” الشان ” يوم السبت المقبل تليه مباراة الجزائر و #ليبيا . #المرصد
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ليبيا مباشر
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