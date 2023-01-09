تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس، بحدوث تقارب بينهما.. رئيس المجلس الرئاسي محمد ا

تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس، بحدوث تقارب بينهما.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي اليوم الإثنين خليفة حفتر في #القاهرة.
ــ الدبيبة ضمن أطراف التقارب، مع المنفي وحفتر، بدعم إماراتي.
ــ لقاء المنفيوحفتر يأتي بعد اجتماع عدد من قادة المجموعات المسلحة، من #طرابلس، بصدام حفتر في #الأردن، أمس الأحد.
ــ قادة المجموعات المسلحة، هم، غنيوة الككلي ومحمد بحرون “الفار” وعبد السلام زوبي ومحمود بن رجب وعبد الله الطرابلسي.
ــ الغرض من التقارب بين هذه الأطراف، يهدف إلى حل مجلسي الدولة والنواب، واجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.
ــ من مصلحة الدبيبة حل المجلسين الذين يسعيان لإسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته. #ليبيا_برس
2023-01-09 13:30:35
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