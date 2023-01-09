تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس، بحدوث تقارب بينهما.. رئيس المجلس الرئاسي محمد ا

تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس، بحدوث تقارب بينهما.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي اليوم الإثنين خليفة حفتر في #القاهرة.

ــ الدبيبة ضمن أطراف التقارب، مع المنفي وحفتر، بدعم إماراتي.

ــ لقاء المنفي