1- برفض الاعتراض المقدم من مصرف ليبيا المركزي بشأن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة

محكمة الاستئناف في باريس تصدر حكمًا قضائيًا لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي في باريس يناير 2023، والقاضي في منطوقه:

الإبتدائية بباريس بشأن صلاحية القرار التحكيمي الصادر بالقاهرة للتنفيذ في فرنسا.

2- عدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من:

حكومة الليبية،وزارة الاقتصاد الليبية،وزارة المالية الليبية،المجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة،الهيئة الليبية للاستثمار

3- رد طلب شركة محمد الخرافي وأولاده إدانة مصرف ليبيا المركزي بالعطل والضرر بسبب الطبيعة التعسفية للإجراء.

4- إلزام مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10 آلاف يورو، علاوة على دفع المصاريف.

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