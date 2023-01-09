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محكمة الاستئناف في باريس تصدر حكمًا قضائيًا لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

محكمة الاستئناف في باريس تصدر حكمًا قضائيًا لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي في باريس يناير 2023، والقاضي في منطوقه:

1- برفض الاعتراض المقدم من مصرف ليبيا المركزي بشأن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بباريس بشأن صلاحية القرار التحكيمي الصادر بالقاهرة للتنفيذ في فرنسا.

2- عدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من:
حكومة الليبية،وزارة الاقتصاد الليبية،وزارة المالية الليبية،المجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة،الهيئة الليبية للاستثمار

3- رد طلب شركة محمد الخرافي وأولاده إدانة مصرف ليبيا المركزي بالعطل والضرر بسبب الطبيعة التعسفية للإجراء.

4- إلزام مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10 آلاف يورو، علاوة على دفع المصاريف.

#ليبيا_24





2023-01-09 13:29:21

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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