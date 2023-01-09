صور | طلاب و أعضاء هيئة تدريس مدرسة ” الشهيد خالد المعلول ” في ورشفانة يزورون من

صور | طلاب و أعضاء هيئة تدريس مدرسة ” الشهيد خالد المعلول ” في ورشفانة يزورون منزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة للاطمئنان على صحته عقب خضوعه لكشوفات طبية الفترة الماضية . #ليبيا #المرصد