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صور | طلاب و أعضاء هيئة تدريس مدرسة ” الشهيد خالد المعلول ” في ورشفانة يزورون من

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | طلاب و أعضاء هيئة تدريس مدرسة ” الشهيد خالد المعلول ” في ورشفانة يزورون منزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة للاطمئنان على صحته عقب خضوعه لكشوفات طبية الفترة الماضية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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