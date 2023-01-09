عضو مجلس النواب عمار الأبلق: حفتر وداعمي سيف الإسلام القذافي وبعض شرائح الليبيين سيعيقون عودة دستور الملكية في #ليبيا.

تعيق عودة الدستور الملكي في ليبيا.

– هناك اختلافات الآن في وضع الدولة الليبية في مسألة الثروات السيادية وشخصية الحاكم.

– ليبيا تحتاج إلى دستور يمهد لنظام ديمقراطي حقيقي وهذا هو الإشكال الحقيقي في الدولة الليبية.

– دستور الملكية يتضمن مواد تؤكد النظام الفدرالي ويحتاج إلى تشريعات أخرى تضاف له.

– ليبيا تحتاج إلى مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة واحترام الدولة وروح الجماعة.

– نحتاج لنظام ودستور ديمقراطي ولا تهم التسميات وشكل النظام ولا يهم ماهيته.

– نحن الآن على المحك، إما البقاء في الاستبداد أو بناء نظام حقيقي ديمقراطي.

– دستور الملكية إذا عُرض للاستفتاء أو النسخة المعدلة منه في 63 من الممكن أن ينجح ويكون خيارًا.

– النظام الرئاسي أيضًا قد يخرج عنه نموذج ديكتاتوري لأن الثقافة السائدة هي ثقافة عبادة الشخوص ومبدأ سادة وأتباع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)