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عضو مجلس النواب عمار الأبلق: حفتر وداعمي سيف الإسلام القذافي وبعض شرائح الليبيين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو مجلس النواب عمار الأبلق: حفتر وداعمي سيف الإسلام القذافي وبعض شرائح الليبيين سيعيقون عودة دستور الملكية في #ليبيا.

– دستور الملكية يُكرس ويمجد شخصية الملك ويمنح له صلاحيات واسعة.

– هناك تحديات كبرى وواقعية تعيق عودة الدستور الملكي في ليبيا.

– هناك اختلافات الآن في وضع الدولة الليبية في مسألة الثروات السيادية وشخصية الحاكم.

– ليبيا تحتاج إلى دستور يمهد لنظام ديمقراطي حقيقي وهذا هو الإشكال الحقيقي في الدولة الليبية.

– دستور الملكية يتضمن مواد تؤكد النظام الفدرالي ويحتاج إلى تشريعات أخرى تضاف له.

– ليبيا تحتاج إلى مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة واحترام الدولة وروح الجماعة.

– نحتاج لنظام ودستور ديمقراطي ولا تهم التسميات وشكل النظام ولا يهم ماهيته.

– نحن الآن على المحك، إما البقاء في الاستبداد أو بناء نظام حقيقي ديمقراطي.

– دستور الملكية إذا عُرض للاستفتاء أو النسخة المعدلة منه في 63 من الممكن أن ينجح ويكون خيارًا.

– النظام الرئاسي أيضًا قد يخرج عنه نموذج ديكتاتوري لأن الثقافة السائدة هي ثقافة عبادة الشخوص ومبدأ سادة وأتباع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-09 14:40:54

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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