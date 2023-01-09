عضو مجلس النواب عمار الأبلق: حفتر وداعمي سيف الإسلام القذافي وبعض شرائح الليبيين سيعيقون عودة دستور الملكية في #ليبيا.
– دستور الملكية يُكرس ويمجد شخصية الملك ويمنح له صلاحيات واسعة.
– هناك تحديات كبرى وواقعيةتعيق عودة الدستور الملكي في ليبيا.
– هناك اختلافات الآن في وضع الدولة الليبية في مسألة الثروات السيادية وشخصية الحاكم.
– ليبيا تحتاج إلى دستور يمهد لنظام ديمقراطي حقيقي وهذا هو الإشكال الحقيقي في الدولة الليبية.
– دستور الملكية يتضمن مواد تؤكد النظام الفدرالي ويحتاج إلى تشريعات أخرى تضاف له.
– ليبيا تحتاج إلى مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة واحترام الدولة وروح الجماعة.
– نحتاج لنظام ودستور ديمقراطي ولا تهم التسميات وشكل النظام ولا يهم ماهيته.
– نحن الآن على المحك، إما البقاء في الاستبداد أو بناء نظام حقيقي ديمقراطي.
– دستور الملكية إذا عُرض للاستفتاء أو النسخة المعدلة منه في 63 من الممكن أن ينجح ويكون خيارًا.
– النظام الرئاسي أيضًا قد يخرج عنه نموذج ديكتاتوري لأن الثقافة السائدة هي ثقافة عبادة الشخوص ومبدأ سادة وأتباع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-09 14:40:54
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