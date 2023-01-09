خالد المشري: هناك شرطين عليهم خلاف حتى الآن، الأول حول مزدوجي الجنسية، فنحن على موقفنا بمنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، والطرف الآخر مُصر على موقفه بالسماح بها لدورة انتخابية واحدة.

الطاعنون في ظهورنا بأنه رغبة منا بالبقاء في السلطة.

ــ لا أنا ولا مجلس الدولة يستطيع تحمل المسؤولية التاريخية بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات الرئاسة.

ــ لست وصيًا على الشعب الليبي ولا سلطة أقوى على الشعب، لهذا قلنا لو استمر الخلاف سيعرض على الاستفتاء.

ــ الشرط الثاني، هو ترشح المسؤولين للانتخابات واستغلاله منصبه للدعاية الانتخابية، واشترطنا على أن المسؤول الذي يترشح لابد أن يستقيل، لا يجمد عمله أو يأخذ إجازة.

ــ الخلاف هنا هل في حالة خسارة المترشح يرجع إلى منصبه أم لا، قلنا إن الموظف يرجع لكن ذو المنصب لا يرجع، وهنا وقع الخلاف.

ــ هناك اتفاق على ألا يعود أي مسؤول لمنصبه لأنه يمكن أن يستغله في حال معرفة الجميع بعودته إليه، ولكن ليس لدينا تفاصيل واضحة حتى الآن لأننا تركناها للقوانين الانتخابية. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)