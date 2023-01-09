ــ زمن الوساطات ولى، والمواطن لا يحتاج واسطة

ــ هناك خطوات واضحة وصحيحة لفرض الأمن بالصورة الحقيقية في الشارع.

عماد الطرابلسي: لا توجد فوضى أو مليشيات في #طرابلس، والعاصمة جاهزة لتأمين وزارة الداخلية لها.

للتواصل مع وزارة الداخلية من أجل الدعم.

ــ الكتائب أجهزة داعمة لمديريات الأمن وقت ما تحتاجون الدعم ستقدمه لكم.

ــ مديرية أمن #طرابلس باتت تمتلك الآن قرابة 500 آلية، وندعو كافة الضباط أن يكونوا لحمة واحدة.

ــ وزارة الداخلية سيتوفر لها كل الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن في الشارع ولإعادة كلمة النجدة إليه.

ــ لو كانت وزارة الداخلية موجودة في الشارع لن تجد أي مظاهر مسلحة أبدا وسنحمي بلادنا وعاصمتنا.

ــ سنعمل 24 ساعة، ونتمنى من كل المواطنين مساعدة جهاز الشرطة لأداء عمله.

ــ انطلقنا من طرابلس لأنها مصدر القرار ومركز البلاد، وبعدها سننطلق إلى كل المديريات في كل المناطق. #ليبيا_برس