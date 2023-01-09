صور | باشاآغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى إبن سيناء في #سرت بطاقة استيعابية قدرها 50 سريرًا بعد استكمال أعمال الصيانة بالمستشفى . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)