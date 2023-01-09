صور | باشاآغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى إبن سيناء في #سرت بطاقة استيعابية قدرها 50 سريرًا بعد استكمال أعمال الصيانة بالمستشفى . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ في اجتماع موسع مع عدد
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
«العلم والنشيد»… أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
عماد الطرابلسي: لا توجد فوضى أو مليشيات في #طرابلس، والعاصمة جاهزة لتأمين وزارة
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
كلمة باشاآغا خلال افتتاح قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء في #سرت. #ليبيا #المرصد
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك