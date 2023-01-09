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صور | باشاآغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى إبن سيناء في #سرت بطاقة استيعابية قدرها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى إبن سيناء في #سرت بطاقة استيعابية قدرها 50 سريرًا بعد استكمال أعمال الصيانة بالمستشفى . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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