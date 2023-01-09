خالد المشري: لا نزال في حالة صراع مع عقيلة صالح، ولسنا على توافق. ــ لدينا حالي

خالد المشري: لا نزال في حالة صراع مع عقيلة صالح، ولسنا على توافق. ــ لدينا حاليًا أساس جديد توافقي إلى حد ما، ونسير بحذر لأن كل طرف لا يثق في الطرف الآخر. ــ لا يوجد من يمكنه رفض فكرة الرجوع إلى الشعب لحسم

الخلافات، لأنه معنى ذلك أنه يوجد سلطة أعلى من الشعب في الدولة، ولا يوجد سياسي في العالم يمكن أن يقول هذا الكلام.