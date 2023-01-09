خالد المشري: لا نزال في حالة صراع مع عقيلة صالح، ولسنا على توافق. ــ لدينا حالي

خالد المشري: لا نزال في حالة صراع مع عقيلة صالح، ولسنا على توافق.
ــ لدينا حاليًا أساس جديد توافقي إلى حد ما، ونسير بحذر لأن كل طرف لا يثق في الطرف الآخر.
ــ لا يوجد من يمكنه رفض فكرة الرجوع إلى الشعب لحسمالخلافات، لأنه معنى ذلك أنه يوجد سلطة أعلى من الشعب في الدولة، ولا يوجد سياسي في العالم يمكن أن يقول هذا الكلام.
ــ نحن في دولة تعاني هشاشة، ولا يوجد ضمانات لأي شيء، لكننا قطعنا حاليًا شوطًا لم نكن نستطع أن نقطعه لولا الصرع والنقاش والتحاور.
ــ أوجه الدعوة للمجلس الرئاسي للقاء مع مجلس النواب في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية والملفات التي يديرها المجلس الرئاسي.
ــ لم أجد مبرر منطقي واحد للقاء المجلس الرئاسي مع النواب في #غدامس. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)
2023-01-09 18:54:40
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