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عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان: – الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان:

– الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك احتمال بقاء كيان ليبيا موحد.

– دون النظر إلى الأخطاء التي حدثت في حوار جنيف لن نحقق تحول ديمقراطي.

– الناس أصبح لديهم شعور بأنهم شركاء ولا يريدون فرض صيغة بحقهم.

– ليبيا لم تعد قادرة على اتخاذ قرار محلي، فكل القرارات الدولية تنعكس إيجابًا أو سلبًا على الحالة الليبية.

– نحن خاضعين لقرارات دولية، فلا أحد يستطيع إخراج صيغة محلية بدون قرار دولي.

– نحتاج لاعتراف بين الأطراف السياسية بأن الحل لا يمكن تفصيله على مزاجهم.

– الأطراف الموجودة على الأرض تستطيع إنجاح أي حل أو إفشاله، وحكومة باشاغا خير دليل على ذلك.

– حكومة باشاغا لم تتمكن من مزاولة عملها من طرابلس رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب.

– نحتاج لصيغة تؤدي لترضية جميع الأطراف الفاعلة، وتؤدي إلى الانتخابات وصيغة ناجحة من الدولة.

– ليبيا أقرب إلى النظام الرئاسي ويكون فعال بصورة أكبر من أي نظام آخر.

– حكومة الدبيبة الآن ليس لديها نفس الحماس ولا نفس القبول الذي أتت به.

#ليبيا_24

2023-01-09 17:31:06

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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