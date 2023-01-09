عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان: – الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الا

– دون النظر إلى الأخطاء التي حدثت في حوار جنيف لن نحقق تحول ديمقراطي.

– الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك احتمال بقاء كيان ليبيا موحد.

لديهم شعور بأنهم شركاء ولا يريدون فرض صيغة بحقهم.

– ليبيا لم تعد قادرة على اتخاذ قرار محلي، فكل القرارات الدولية تنعكس إيجابًا أو سلبًا على الحالة الليبية.

– نحن خاضعين لقرارات دولية، فلا أحد يستطيع إخراج صيغة محلية بدون قرار دولي.

– نحتاج لاعتراف بين الأطراف السياسية بأن الحل لا يمكن تفصيله على مزاجهم.

– الأطراف الموجودة على الأرض تستطيع إنجاح أي حل أو إفشاله، وحكومة باشاغا خير دليل على ذلك.

– حكومة باشاغا لم تتمكن من مزاولة عملها من طرابلس رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب.

– نحتاج لصيغة تؤدي لترضية جميع الأطراف الفاعلة، وتؤدي إلى الانتخابات وصيغة ناجحة من الدولة.

– ليبيا أقرب إلى النظام الرئاسي ويكون فعال بصورة أكبر من أي نظام آخر.

– حكومة الدبيبة الآن ليس لديها نفس الحماس ولا نفس القبول الذي أتت به.

#ليبيا_24