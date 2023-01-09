عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان: – الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الا

عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان:
– الأزمة طويلة وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك احتمال بقاء كيان ليبيا موحد.
– دون النظر إلى الأخطاء التي حدثت في حوار جنيف لن نحقق تحول ديمقراطي.
– الناس أصبحلديهم شعور بأنهم شركاء ولا يريدون فرض صيغة بحقهم.
– ليبيا لم تعد قادرة على اتخاذ قرار محلي، فكل القرارات الدولية تنعكس إيجابًا أو سلبًا على الحالة الليبية.
– نحن خاضعين لقرارات دولية، فلا أحد يستطيع إخراج صيغة محلية بدون قرار دولي.
– نحتاج لاعتراف بين الأطراف السياسية بأن الحل لا يمكن تفصيله على مزاجهم.
– الأطراف الموجودة على الأرض تستطيع إنجاح أي حل أو إفشاله، وحكومة باشاغا خير دليل على ذلك.
– حكومة باشاغا لم تتمكن من مزاولة عملها من طرابلس رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب.
– نحتاج لصيغة تؤدي لترضية جميع الأطراف الفاعلة، وتؤدي إلى الانتخابات وصيغة ناجحة من الدولة.
– ليبيا أقرب إلى النظام الرئاسي ويكون فعال بصورة أكبر من أي نظام آخر.
– حكومة الدبيبة الآن ليس لديها نفس الحماس ولا نفس القبول الذي أتت به.
#ليبيا_24
2023-01-09 17:31:06
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