تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس.. متحدثة الرئاسي نجوى وهيبة تعلن عودة تيار المتر

وهيبة أكدت أن ممثلي سيف الإسلام حضروا اليوم بمشاركين

تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس.. متحدثة الرئاسي نجوى وهيبة تعلن عودة تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي للمشاركة في الملتقى التمهيدي لمؤتمر المصالحة.

ومشاركات في مختلف لجان عمل الملتقى.

المشاركون كانوا قد اعترضوا أمس على النشيد والعلم الحاليين وهو ما أكده أيضًا عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وهيبة: ما اعتبرناه انسحابًا لممثلي تيار سبتمبر أمس كان اعتراضًا ما من المشاركين. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)