مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح يحذر من تفشي مرض الجلوكوما (الماء الأزرق) المسبب للعمى في #ليبيا.
السائح: شخصنا 202 حالة مصابة بالمرض بنسبة 11.18% والذي يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.
– هذاالرقم مؤشر خطير جدًا يدل على أن المرض منتشر في ليبيا.
– أجرينا مسح للمرض في الجنوب ( #غات، #أوباري، #بنت_بية، #البركت، #الكفرة).
– تم الكشف على 1816 مشارك في هذا المسح، وتم إجراء 32 تدخل طبي.
– دعم الجنوب في مواجهة هذا المرض أمن قومي، ويجب علينا وضع برنامج خاص بهذا المرض والبدء في تنفيذه. #ليبيا_برس
2023-01-09 23:19:01
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