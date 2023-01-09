مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح يحذر من تفشي مرض الجلوكوما (الماء الأزرق) المسبب للعمى في #ليبيا.

الرقم مؤشر خطير جدًا يدل على أن المرض منتشر في ليبيا.

– أجرينا مسح للمرض في الجنوب ( #غات، #أوباري، #بنت_بية، #البركت، #الكفرة).

– تم الكشف على 1816 مشارك في هذا المسح، وتم إجراء 32 تدخل طبي.

– دعم الجنوب في مواجهة هذا المرض أمن قومي، ويجب علينا وضع برنامج خاص بهذا المرض والبدء في تنفيذه. #ليبيا_برس