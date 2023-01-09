– الحديث عن دخولي في صفقات لتولي منصب رئيس حكومة أو عضو مجلس رئاسي، تشويه مُتعمد.

خالد المشري: لست مثل الدبيبة الذي يتهم البعض بالإرهاب حتى قبل أن يدرك أنه إرهابي، نحن لا نتنبأ بآراء الشعوب ولا توجهاتهم.

أردت أن أظل عضوًا بمجلس النواب سأذهب للصندوق، ولو أردت الانتخابات الرئاسية سأذهب أيضًا للصندوق.

ــ أقول للدبيبة أنه ينبغي عرض الحقائق على الشعب، ولا يبيع لهم الأوهام كما يفعل الآن.

ــ 70% من الليبيين يقولون إنه لا يمكن إدارة انتخابات في ظل حكومتين، وفق الاستقراءات البسيطة لوجهات نظر الليبيين.

ــ المبعوث الأممي قال لنا إنه يمكن أن يلتقي بنا بعد يوم 10 يناير، لأنه حاليًا في إجازة.

ــ المبعوث الأممي سيحضر معنا في جلسة التوافق الكامل على الوثيقة الدستورية في #ليبيا، ولن نقول اسم المدينة حاليًا.

ــ مجلس الأمن أصدر قرارًا يطالب فيه بإجراء الانتخابات وفق سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في كل البلاد. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)