وكالة نوفا الإيطالية للأنباء: – استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا إلى مست

وكالة نوفا الإيطالية للأنباء: – استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا إلى مستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و 6 يناير والتراجع في اليومين التاليين، حسبما ذكرت . – وفقًا لخريطة سنام مع

البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، سعر الساعة يقارب 330.000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ 150.000 متر مكعب في 7 و 8 يناير ، عندما وصل حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًا إلى إيطاليا.