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صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة وزير الصحة المكلف بحكومته يبحث مع عدد من عمداء

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة وزير الصحة المكلف بحكومته يبحث مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات. #ليبيا #المرصد (وزارة الصحة)





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ليبيا مباشر

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