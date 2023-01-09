صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة وزير الصحة المكلف بحكومته يبحث مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات. #ليبيا #المرصد (وزارة الصحة)