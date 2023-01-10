خالد المشري: هناك رغبة جامحة في مجلس الدولة للذهاب للانتخابات، رغم التشويش غير ا

خالد المشري: هناك رغبة جامحة في مجلس الدولة للذهاب للانتخابات، رغم التشويش غير المنطقي الذي نتعرض له.

ــ الوثيقة الدستورية الحالية لن تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

ــ عندما تكون مسؤول يجب أن تسعى بكل الطرق بالخروج إلى بر الأمان، بخلاف مما يكون عليه وضعك وأنت طرف متفرج.

ــ مجلس النواب تنازل بموافقته على الاستفتاء، لأن الفكرة لم يطرحها على الإطلاق ولم تكن في حساباته.

ــ لم نُعلن عن الوثيقة الدستورية، لأنه قد تحدث أو تطرأ عليها تعديلات من المجلسين، فستكون وثيقة متداولة وليست نهائية.

ــ الجيد حاليًا أن هناك آلية لإنهاء الخلاف، لكن السيء أنه عندما بدأنا في التوافق، الطعنات باتت تأتينا في الظهر من أطراف المفترض أنها محسوبة إلى جانبنا.

ــ أحدثنا التوازن المطلوب بجعل مجلس الشيوخ في #طرابلس ومجلس النواب في #بنغازي، وأنهينا أزمة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-10 02:04:40

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