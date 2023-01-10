عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف: وثيقة عقيلة والمشري الدستورية سر

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف: وثيقة عقيلة والمشري الدستورية سرقة لأعمال الهيئة التأسيسية.

– وثيقة عقيلة والمشري الدستورية هي ذاتها مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية نصًا وحرفًا.

– لم يتمّ تعديل إلا بعض المواد القليلة منه فقط وهو ما يمثل سرقة لأعمال الهيئة.

– عقيلة والمشري حرما الشعب من الاستفتاء على الدستور المنجز بحجّة وجود مواد خلافية به.

– عقيلة والمشري الآن انتهوا إلى عرض هذه المواد على الشعب للاستفتاء عليها بقولهم إن الشعب هو مصدر السلطات.

– لماذا تم معارَضة طرح مشروع الدّستور على الشعب للاستفتاء عليه طالما أنهما يؤَمنان بحقّ الشعب في الاستفتاء.

– ما يعمل عليه عقيلة والمشري هو محاولة لإجهاض حلم الليبيين بأن يكون لهم دستور دائم يحكمهم.

– وثيقة عقيلة والمشري الدستورية المؤقتة نوع من الخداع وتسويق للوهم.

– عقيلة والمشري غير مختصَّيْن إلا بعرض مشروع الدّستور على الاستفتاء فقط.

– المشري أصبح رهينة لإرادة عقيلة ولرؤية دول بعينها تبارك تفاهماته معه.

– بدلاً من أن يُطالب المشري بمناظرة الدبيبة عليه مناظرة الهيئة التأسيسية لإثبات كلّ خروقاته الدستورية بمعيّة شريكه عقيلة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-10 10:27:56

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