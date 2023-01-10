عملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تكشف عن حصيلة نشاطها منذ إطلاقها في 31 مارس 2020 لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيـا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي:

– نفذنا عمليات صعود إلى 25 سفينة مشبوهة وتفتيشها في 3 مناسبات صادرت خلالها شحنات تمّ تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وحولت السفن إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن تركيا رفضت في 9 مناسبات تفتيش سفنها.

– حققنا مع 8146 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاّ سلكية وزارت 420 سفينة بناءً على موافقة مالكيها.

– حققنا في 1085 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارًا و16 ميناء، وقدّمنا 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيـا، وأشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط .

– العملية أصدرت 75 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة لتفتيش السّفن المشبوهة في مواني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمّ إجراء 57 منها.

#ليبيا_24

2023-01-10 10:00:02

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