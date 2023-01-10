صحيفة العرب اللندنية: وثيقة عقيلة والمشري لا تتضمن حلولاً يمكن تنفيذها عمليًا خا

صحيفة العرب اللندنية: وثيقة عقيلة والمشري لا تتضمن حلولاً يمكن تنفيذها عمليًا خاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالانتخابات.

– التشاؤم يسود المشهد الليبي حيال الوثيقة الدستورية التي كشف عقيلة والمشري عن بعض معالمها.

– عقيلة والمشري فشلا في تجاوز أهم معضلة تعيق إجراء الانتخابات لكنهما اتفقا على الإطاحة بحكومة الدبيبة.

– عقيلة والمشري سعيا للتسويق لإنجاز تحقق خلال لقائهما الأخير في القاهرة.

– اتفاق عقيلة والمشري في القاهرة ينسحب نحو تكريس الأزمة بدل حلها.

– حفتر لا زال مصرًا على الترشح للرئاسة دون التنازل عن جنسيته الأميركية.

– حفتر يُمارس ضغوطًا على عقيلة لعدم التنازل أمام اشتراط المشري بعدم ترشح مزدوجي الجنسية.

– مسار الانتخابات مزدحم بالعقبات والمطبات السياسية والأمنية، ويحتاج لإرادة قوية من الأطراف الداخلية غير متوفرة.

– عقيلة والمشري اتفقا على ترحيل الخلاف إلى مرحلة إعداد قوانين الانتخابات التي سيعدها المجلسين.

– مشروع الدستور جاهز منذ 2017 ولا ينقص سوى عرضه على الاستفتاء ومع ذلك لم يعرض لأن هناك أطرافا ترفضه.

– اتفاق المشري وعقيلة لم يحل جوهر الخلاف بين الغرب والشرق.

– ما لم يتم حسم مسألة ترشح حفتر للرئاسة سيبقى الجميع يدور في دائرة مفرغة.

– أهم ما تحقق في لقاء القاهرة أنه وضع العربة على سكة الانتخابات لكنه لم يضع خارطة طريق واضحة.

– حفتر لن يسمح بإجراء الاستفتاء في مناطق سيطرته خاصة أن ثلثي الناخبين يتركزون في الغرب.

– بعد إعداد القوانين الانتخابية سيتم تشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين عقيلة والمشري.

– سيتم تغيير تشكيلة الرئاسي لتضم المشري وعقيلة بدلا من المنفي ونائبيه.

– الدبيبة سيرفض إنهاء حكومته وسيقاوم أي اتفاق مع تمسكه بأحقية حكومته في تنظيم الانتخابات.

– سيواصل المشري وعقيلة تنفيذ اتفاقهما بخصوص توزيع المناصب السيادية، وبالأخص محافظ المصرف المركزي ورئيس مفوضية الانتخابات.

– إذا تمكن عقيلة من تعيين محافظ للمصرف المركزي بدعم من المشري، فسيتم نزع سلاح الميزانية من أيدي حكومة الدبيبة.

– بالاتفاق على المناصب السيادية سيتخلص المشري من عماد السائح.

– حتى ولو أجريت الانتخابات بسلاسة فلا توجد ضمانات أن الطرف الخاسر سيقبل بنتائجها. #ليبيا_برس

2023-01-10 11:19:21

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