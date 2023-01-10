أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة، وقوع حادث سير بالطريق الساحلي وبالت

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة، وقوع حادث سير بالطريق الساحلي وبالتحديد بالإشارة الضوئية القره بوللي، بين مركبتين الأولى شاحنة بالجرار محملة بالقمح والثانية نوع تيوتا تندرا، وذلك نتيجة عدم الانتباه والسرعة، لافتة إلى أنه تم إسعاف المصابين عن طريق أعضاء الشرطة بقوة دعم مديرية أمن القره بوللي.

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