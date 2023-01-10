عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: عقيلة صالح وخالد المشري تجاوزا صلاحياتهما بفتح مسودة الدستور وتعديلها رغبةً منهما في التمديد لنفسيهما وإطالة عمر المراحل الانتقالية.

ــ ليس من صلاحيات عقيلة والمشري الحديث عن القاعدة الدستورية وفتح مشروع الدستور.

ــ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واضح، بأن الهيئة تنجز مشروع دستور، يتم الاستفتاء عليه، وكل دورهم إعداد قانون الاستفتاء.

ــ مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، أكبر من مجرد رفض المجلسين، فهناك أطراف في #ليبيا لن تمرر أي مشروع يسعى لأن يكون هناك أساس للدولة.

ــ هذه الأطراف لن تقبل بوجود أي مشهد انتخابي ما لم تحصل على ضمانات أنه سيتم إرضائها أو عدم إقصائها.

ــ عقيلة والمشري يتلاعبان طيلة السنوات الماضية، ويتحدثان عن تفاهات عندما يزداد الضغط عليهما.

ــ تحركات عقيلة والمشري للتخلص من الضغط الشعبي المتزايد، وضغط البعثة عليهما لإيجاد حل أو اللجوء للمجلس الرئاسي لإقصاء هذه الأجسام. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-01-10 12:49:53

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