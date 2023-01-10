عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: العنصر الخارجي ف

عبدالله عثمان القيادي بالنظام السابق وعضو ملتقى الحوار السياسي: العنصر الخارجي في الثورات كان ظاهرًا في المعادلة الليبية والسورية.

– اليوم من يمنع التحول الديمقراطي في ليبيا ويمنع الانتخابات هو التدخل الخارجي.

– لا ينبغي أن نخشى من أن يأتي شخص يعيد الديكتاتورية، لأننا بهذا نقول إن الليبيين غير واعين.

– المجال الديني لعب دورًا كبيرًا في كل الصراعات الدائرة.. لا أتحدث عن اختلاط الدين بالسياسة بل أيضا تديين السياسة.

– عدم طرح صيغة عصرية للمشروع الإسلامي لها علاقة بالديمقراطية والمواطنة والحقوق، أعاق مشروع دولة عصرية.

– 2011 كان حاضرًا فيها المنظور الديني ضد أنظمة ادعت القيم العروبية.

– كل الانقلابات التي حدثت في المنطقة العربية أو تغيير الحكم بالسلاح تمت في مناخ عروبي.

– المناخ العروبي استبعد المعادلة الدينية واعتبرها معادية أو أيديولوجية أخرى.

– الحالة الدينية انفجرت ضد الأنظمة التي ادعت القيم العروبية في #سوريا و #اليمن و #العراق.

– التجارب المحبطة التي نعيشها جزء من تجربة الشعوب إلى الأمام.

– نحتاج لفهم أنه لا يمكن إحداث تغيير وفي اليوم التالي نبدأ عملية ديمقراطية فهذه عملية تحتاج لوقت. #ليبيا_برس (ندوة حوارية)

2023-01-10 14:44:01

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