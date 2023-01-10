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صور | بعد انقطاع دام 7 سنوات .. وصول طاقم طبي كوري إلى بلدية #الكفرة. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد انقطاع دام 7 سنوات .. وصول طاقم طبي كوري إلى بلدية #الكفرة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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