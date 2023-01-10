بعد صرف حكومته 127 مليار دينار، خلال عام 2022م.. الدبيبة يبحث مع الصديق الكبير و

بعد صرف حكومته 127 مليار دينار، خلال عام 2022م.. الدبيبة يبحث مع الصديق الكبير ومستشاره الإخواني مصطفى المانع، خطوات زيادة الإفصاح والشفافية خلال العام الحالي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.

البيان: المجتمعون ناقشوا ملاحظات المصرف المركزي حول الإنفاق الحكومي للعام 2022.

ــ اللقاء شهد أيضًا مناقشة تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط عن العام الماضي.

ــ الاجتماع بحث التوزيع العادل لمشروعات التنمية، ودعم “الوطنية للنفط” وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته. #ليبيا_برس

2023-01-10 16:22:43

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