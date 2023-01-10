اندبندنت عربية: – التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2021 تشير إلى أن “ليبي

اندبندنت عربية:

– التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2021 تشير إلى أن “ليبيا بحوزتها 29 مليون قطعة سلاح”.

– التقرير أوضح أن ليبيا باتت تشكل المخزون الأكبر في العالم من ناحية حيازتها الأسلحة غير الخاضعة للرقابة

– الكمية المقدرة تتراوح بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلد.

– يصل عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا وفق تقديرات أممية إلى 300 ميليشيا مختلفة التسليح من دون أي وضع قانوني في ظل غياب حكومة وطنية موحدة تبسط سيطرتها في أنحاء البلاد.

– إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فشل على خلفية الانقسام السياسي الذي تتحكم فيه قوة السلاح

#ليبيا_24

2023-01-10 16:39:45

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