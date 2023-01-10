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صور | بعد خروجه عن العمل لأكثر من 20 سنة .. افتتاح جسر وادي الحنيوه في #سرت عقب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بعد خروجه عن العمل لأكثر من 20 سنة .. افتتاح جسر وادي الحنيوه في #سرت عقب الانتهاء من صيانته. #ليبيا #المرصد (بلدية سرت)




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ليبيا مباشر

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