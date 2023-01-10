المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي: مفاوضات عقد صفقة بين الدبيبة وحفتر، تسير في خطو

المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي: مفاوضات عقد صفقة بين الدبيبة وحفتر، تسير في خطواتها الأخيرة، وباشاغا سيكون كبش الفداء في هذه العملية.

ــ باشاغا هو الخاسر الوحيد وبات وجوده في شرق البلاد مسألة وقت، رغم التكلفة الكبرى التي دفعها عندما اختار التحالف مع القيادة العامة.

ــ فشل باشاغا سببه غباء فريقه السياسي ومستشاريه، والاختراقات الاستراتيجية داخل منظومته المقربة من قبل خصومه الدبيبات وحلفاؤهم.

ــ باشاغا لم يستطع الاستفادة من أثر الفراشة الذي أحدثه وجوده في المشهد السياسي، ورضا موظفي السفارات الأجنبية دفعه نحو المزيد من التخبط ووضعه في الوضع الحرج القائم. #ليبيا_برس

2023-01-10 18:05:34

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