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أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة، على ضرورة إيجاد طرق تمو

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة، على ضرورة إيجاد طرق تمويل بالتعاون مع الجهات التمويلية والمصارف التجارية لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بكافة ربوع ليبيا خلال عام 2023 مما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة التعاون مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بشأن تنفيذ المنظومات التي من شاتها المساعدة على تنفيذ خطة التحول الرقمي للوزارة .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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