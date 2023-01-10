صور | الدبيبة يُكرم الملحق العسكري التركي لدى #ليبيا بمناسبة انتهاء مدة عمله شاك

صور | الدبيبة يُكرم الملحق العسكري التركي لدى #ليبيا بمناسبة انتهاء مدة عمله شاكرًا تعاونه الإيجابي و مؤكدًا على ضرورة التعاون مع #تركيا في المجالات العسكرية و السياسية و الاقتصادية . #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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