صور | الدبيبة يُكرم الملحق العسكري التركي لدى #ليبيا بمناسبة انتهاء مدة عمله شاك

صور | الدبيبة يُكرم الملحق العسكري التركي لدى #ليبيا بمناسبة انتهاء مدة عمله شاكرًا تعاونه الإيجابي و مؤكدًا على ضرورة التعاون مع #تركيا في المجالات العسكرية و السياسية و الاقتصادية . #المرصد (المكتب الاعلامي)