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صور | معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة التابعة لدفاع الدبيبة يزور ” عبدالرحمن الب

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة التابعة لدفاع الدبيبة يزور ” عبدالرحمن البيدجا ” بمقر الأكاديمية البحرية #جنزور للوقوف على آخر التطورات بالأكاديمية. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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