صور | معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة التابعة لدفاع الدبيبة يزور ” عبدالرحمن الب

صور | معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة التابعة لدفاع الدبيبة يزور ” عبدالرحمن البيدجا ” بمقر الأكاديمية البحرية #جنزور للوقوف على آخر التطورات بالأكاديمية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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