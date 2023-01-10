رئيس لجنة العدل بمجلس النواب عبد الهادي الصغير:

– حكم المحكمة بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية، يعكس عدالة القضاء الليبي.

– مذكرات التفاهم باطلة، نظرا لأن الحكومة الموقعة “منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية”، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.

– لا يمكن أن تترتب على ليبيا أي التزامات بسبب تلك الاتفاقية.

– مجلس النواب سبق أن حاول إيفاد عدد من أعضائه إلى أنقرة من أجل شرح هذا الأمر.

– لا يمكن لليبيا في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أن تبرم اتفاقيات بهذه الكيفية والتي يمتد أثرها للأجيال القادمة ولسنوات طويلة.

#ليبيا_24

2023-01-10 21:00:01

1673384401