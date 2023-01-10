خبر | سامي الساعدي نائب الغرياني يجتمع في كابول مع رفاقه القدامى من قيادات طالب

خبر | سامي الساعدي نائب الغرياني يجتمع في كابول مع رفاقه القدامى من قيادات طالبان و على رأسهم سراج الدين حقاني وزير داخلية الحركة و المُلاّ عبدالغني برادر نائب رئيس حكومتها و ذلك لبحث التعاون بين الجانبين و خاصة في مجال التعليم . #ليبيا #المرصد