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خبر | سامي الساعدي نائب الغرياني يجتمع في كابول مع رفاقه القدامى من قيادات طالب

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | سامي الساعدي نائب الغرياني يجتمع في كابول مع رفاقه القدامى من قيادات طالبان و على رأسهم سراج الدين حقاني وزير داخلية الحركة و المُلاّ عبدالغني برادر نائب رئيس حكومتها و ذلك لبحث التعاون بين الجانبين و خاصة في مجال التعليم . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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