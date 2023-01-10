النائب العام يأمر بحبس مدير التسويق الدولي بالوطنية للنفط ومدير التزويد والنقل ا

النائب العام يأمر بحبس مدير التسويق الدولي بالوطنية للنفط ومدير التزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتوريدهما بنزين مخالف للمواصفات الليبية.

النائب العام: بيت الخبرة الدولي أثبت عدم توافق مواصفات البنزين محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة.

– رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية.

– مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط تعمدا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة.

– المتهمان تسلما كميات من البنزين لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية واتكلا على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

– المتهمان تسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية. #ليبيا_برس

2023-01-10 23:28:11

1673393291