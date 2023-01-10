أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي: – لقاء المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئا

أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي:

– لقاء المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مؤخرا بمصر يأتي في إطار سعي القاهرة الحثيث لجمع شمل الليبين والوصول الى خارطة طريق ناجحة تنهي الأزمة الليبية .

– الهدف من اللقاء كان التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبيين خاصة مع توقف المسار السياسي وخلافات قوية حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

– لاحظنا في الفترة الأخيرة ماحدث للمفوضية الليبية العليا للانتخابات وإعتداء الميليشيات عليها وحديث رئيس المفوضية عن القوة القاهرة والتي على إثرها أعلن رئيس المفوضية تأجيل الانتخابات.

– الأزمة الليبية أساسها وجود وتغول الميليشيات وسيطرتها على أجزاء من طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا وطالما وجدت المليشيات فمن الصعب البدء في أي مسار سياسي .

– الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب تتمثل في نقطتين رئيسيتين هما شروط الترشح للمقعد الرئاسي وإزدواج الجنسية، والتي قد تؤثر على إجراء الانتخابات وربما لن تكون هناك انتخابات طالما إستمر الخلاف الليبي حول تلك النقطتين .

#ليبيا_24

2023-01-11 01:01:09

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