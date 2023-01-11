رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل: لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات في ظ

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل: لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات في ظل وجود قرابة 29 مليون قطعة سلاح في يد مئات الميليشيات.
– عدد الميليشيات المسلحة في #ليبيا وفق تقديرات أممية يصل لـ300 ميليشيا مختلفة التسليح من دون أي وضع قانوني.
– لا توجد حكومة موحدة تبسط سيطرتها في أنحاء ليبيا بسبب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
– إجراء الانتخابات في ليبيا فشل بسبب الانقسام السياسي الذي تتحكم فيه قوة السلاح.
– ليبيا لا تحتاج الآن إلى مصالحة شاملة بقدر ما هي في حاجة ماسة لمصالحة بين قادة الميليشيات المسلحة.
– كان على الرئاسي باعتباره القائد الأعلى أن يشتغل أولاً على مصالحة حقيقية بين أمراء الحروب.
– الملتقى التحضيري لمصالحة الرئاسي شهد غياب أمراء الحروب الذين يعدون الجهة الأكثر ثقلاً في الأزمة الليبية.
– جميع المبادرات السياسية على مدى السنوات الماضية فشلت بسبب سيطرة قوة السلاح على مطبخ صنع القرارات السياسية.
– ليبيا بحاجة ماسة إلى برنامج النزع والتفكيك وإعادة الإدماج مثلها مثل أي دولة مرت بنزاع مسلح.
– يجب تركيز بعثة أمنية للإشراف على التفاوض بين أمراء الحروب على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
– نجاح نزع السلاح يتطلب ضغوطاً من المجتمع الدولي على قادة الميليشيات لإجبارهم على نزع السلاح.
– هذه الضغوط هي ما ستؤدي إلى استجابة الميليشيات للجلوس على طاولة التفاوض.
– أمراء الحرب عادة لا يقبلون بنزع أسلحتهم بل يجب إجبارهم عبر عقوبات دولية.
– عملية نزع وتسليم السلاح لا يمكن أن تنجح إلا مقابل حصول قادة الميليشيات على بعض الضمانات.
– يجب التفاوض مع قادة الميليشيات حول اختيار رئيس للحكومة حتى نتجنب خطأ تعيين رئيس للحكومة بمعزل عن المتحكمين الحقيقيين.
– تطبيق الشق السياسي لبرنامج نزع السلاح يتطلب أن يتفق أمراء الحرب على شخص رئيس الحكومة.
– ثغرة التفاوض مع أمراء الحرب غفل عنها المجتمع الدولي، مما عطل تفعيل العملية الانتخابية في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-11 09:36:09
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