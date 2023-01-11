رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل: لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات في ظ

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل: لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات في ظل وجود قرابة 29 مليون قطعة سلاح في يد مئات الميليشيات.

– عدد الميليشيات المسلحة في #ليبيا وفق تقديرات أممية يصل لـ300 ميليشيا مختلفة التسليح من دون أي وضع قانوني.

– لا توجد حكومة موحدة تبسط سيطرتها في أنحاء ليبيا بسبب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– إجراء الانتخابات في ليبيا فشل بسبب الانقسام السياسي الذي تتحكم فيه قوة السلاح.

– ليبيا لا تحتاج الآن إلى مصالحة شاملة بقدر ما هي في حاجة ماسة لمصالحة بين قادة الميليشيات المسلحة.

– كان على الرئاسي باعتباره القائد الأعلى أن يشتغل أولاً على مصالحة حقيقية بين أمراء الحروب.

– الملتقى التحضيري لمصالحة الرئاسي شهد غياب أمراء الحروب الذين يعدون الجهة الأكثر ثقلاً في الأزمة الليبية.

– جميع المبادرات السياسية على مدى السنوات الماضية فشلت بسبب سيطرة قوة السلاح على مطبخ صنع القرارات السياسية.

– ليبيا بحاجة ماسة إلى برنامج النزع والتفكيك وإعادة الإدماج مثلها مثل أي دولة مرت بنزاع مسلح.

– يجب تركيز بعثة أمنية للإشراف على التفاوض بين أمراء الحروب على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

– نجاح نزع السلاح يتطلب ضغوطاً من المجتمع الدولي على قادة الميليشيات لإجبارهم على نزع السلاح.

– هذه الضغوط هي ما ستؤدي إلى استجابة الميليشيات للجلوس على طاولة التفاوض.

– أمراء الحرب عادة لا يقبلون بنزع أسلحتهم بل يجب إجبارهم عبر عقوبات دولية.

– عملية نزع وتسليم السلاح لا يمكن أن تنجح إلا مقابل حصول قادة الميليشيات على بعض الضمانات.

– يجب التفاوض مع قادة الميليشيات حول اختيار رئيس للحكومة حتى نتجنب خطأ تعيين رئيس للحكومة بمعزل عن المتحكمين الحقيقيين.

– تطبيق الشق السياسي لبرنامج نزع السلاح يتطلب أن يتفق أمراء الحرب على شخص رئيس الحكومة.

– ثغرة التفاوض مع أمراء الحرب غفل عنها المجتمع الدولي، مما عطل تفعيل العملية الانتخابية في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-11 09:36:09

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