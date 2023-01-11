محمود عبدالعزيز: أي شخص لا زال يذكر الجماهيرية أو القذافي لا يريد مصالحة.

– أي شخص أخطأ من فبراير يجب أن يُضاعف له العذاب لأنها ثورة خالدة.

– إذا كنا نريد لليبيا أن تمشي للأمام لابد من مصالحة مبنية على العدالة.

– مُتحفظ جدًا على الطريقة التي عمل بها ثلاثي الرئاسي في ملف المصالحة.

– الرئاسي جلس مع أحمد قذاف الدم ومع كل قاتل مجرم ولم يجلسوا مع ثوار فبراير.

– عاصرت هذه الثورة من أول يوم وأعرف كل الثوار.. هل يمثل المنفي أو اللافي أو الكوني ثوار فبراير؟!

– لماذا لم يجلسوا مع العلماء والمشائخ لمعرفة كيف تتم المصالحة. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-11 12:19:37

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