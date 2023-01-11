صور | عناصر مركز الرقابة على الأغذية و الحرس البلدي يغلقون مطعم ” جوهرة الشام ل

صور | عناصر مركز الرقابة على الأغذية و الحرس البلدي يغلقون مطعم ” جوهرة الشام للأكلات السورية ” في جنزور بسبب استخدامه لحوم فاسدة و انعدام النظافة و عدم امتلاك عماله شهادات صحية اضافة لكونه يعج بالصراصير . #ليبيا #المرصد