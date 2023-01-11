علي الهلالي الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري: القاعدة الدستورية تعتمد على عدم ا

علي الهلالي الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري: القاعدة الدستورية تعتمد على عدم الإقصاء وجميع توقيعات المواطنين لدينا مُعتمدة من محرري العقود رسميًا.

ــ القاعدة الدستورية اعتمدت عدم الإقصاء لأي مترشح، وأن يُترك الأمر للشعب الليبي.

ــ عندما أثمر اجتماع القوى الوطنية عن هذه القاعدة الدستورية، تم طرحها لجمع التوقيعات لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية حولها.

ــ المجلس الرئاسي يقود الآن مسار المصالحة لرأب الصدع، لذلك لا نريد تفصيل قواعد دستورية تساعد على استمرار هذه الأجسام، بل نريد قاعدة دستورية تقبل الجميع.

ــ لابد أن يُسمع صوت مليون مواطن اعتمدوا قاعدة دستورية لا تُقصي أحدًا، وتريد من الشعب الليبي أن يكون له الحق في الاختيار عبر صناديق الاقتراع.

ــ الشعب حُرم من حقه في ممارسة حقه يوم 24 ديسمبر، وزيادة الإقبال يُنبئ عن توافق من المواطنين، ولدينًا أيضا 20 مترشح رئاسي وقعوا على الموافقة على هذه القاعدة.

ــ هذه التوقيعات دلالة واضحة على رغبة الناس في الانتخابات بسبب مللهم من لعبة تدوير المشاهد التي تمارسها الأجسام السياسية حاليا طوال السنوات الماضية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-11 13:07:40

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