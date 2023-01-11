عاجل

الخبير العسكري، محمد الصادق: – يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال ا

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

الخبير العسكري، محمد الصادق:

– يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.

– يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم.

– يجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.

– ستستمر الأزمة دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.

#ليبيا_24

2023-01-11 13:17:27

1673443047

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك