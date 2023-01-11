الخبير العسكري، محمد الصادق: – يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال ا

الخبير العسكري، محمد الصادق:

– يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.

– يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم.

– يجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.

– ستستمر الأزمة دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.

#ليبيا_24

2023-01-11 13:17:27

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